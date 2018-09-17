Полиция задержала главного редактора Properm.ru за неповиновение полиции на акции 9 сентября

В Перми полиция задержала главного редактора Properm.ru Владислава Аскариди. Об этом сообщается на сайте издания.

Четверо полицейских, представившихся сотрудниками службы безопасности, ждали журналиста у бизнес-центра «Бажов», где находится офис редакции.

Аскариди отвезли в отдел полиции в Ленинском районе, чтобы составить протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Аскариди также задерживали во время самой акции. Он рассказал, что тогда снимал все происходящее на камеру телефона.

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9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы сторонников Алексея Навального. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось. По данным «ОВД-Инфо», полицейские задержали около 1195 человек по всей России.

Профсоюз журналистов и работников СМИ сообщил, что при освещении протестных акций 9 сентября пострадали 17 журналистов: трое были избиты и 14 задержаны. МВД начало проверку после сообщений о задержании журналистов на митинге.