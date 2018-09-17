Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом сообщается на сайте президента.

Увів в дію рішення РНБОУ щодо припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією pic.twitter.com/wQBkvzTNE6 — Петро Порошенко (@poroshenko) September 17, 2018

«Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 6 сентября 2018 года, поддержаны предложения министерства иностранных дел Украины относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года», – говорится в сообщении.

Ранее Порошенко поручил министерству иностранных дел страны представить пакет документов для начала разрыва договора, который он назвал анахронизмом. Он пообещал уведомить Россию о соответствующем решении до конца сентября.

Договор был подписан в 1997 году и продлевался на 10 лет 1 октября 2008 года. Документ закрепляет стратегическое партнерство стран «на основе уважения территориальной целостности и нерушимости границ», а также взаимного обязательства не использовать территории стран в ущерб друг другу. Срок его действия составлял десять лет и продлевался автоматически.