В Кремле назвали «обезличенной информацией» связь Боширова и Петрова с Минобороны России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в связи Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, с Министерством обороны.

«Слова президента для меня являются большим основанием для доверия, чем обезличенная информация о разных номерах телефонов», — подчеркнул он. Ранее Владимир Путин заявил, что Боширов и Петров — «гражданские лица».

14 сентября The Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, в котором утверждалось, что Боширов и Петров являются сотрудниками российских спецслужб. Они ссылались на базу ФМС, согласно которой данных о получении Петровым как российских, так и заграничных паспортов до 2009 года нет.

Затем «Новая газета» заметила, что в справке ФМС Петрова есть пометка «сведений не давать» и указан телефон, относящийся к АТС 195 в Хорошевском районе Москвы. В этом же районе находится штаб-квартира ГРУ Минобороны России.

Позднее журналисты Оливер Кэррол из The Independent и Патрик Ривел из ABC News позвонили по телефону, указанному в документах ФМС на Александра Петрова. Они утверждали, что попали в российское Минобороны. Журналист The Bell Антон Баев также смог дозвониться по указанному номеру, но ему ответили, что он попал в минимаркет.

Сами Боширов и Петров отрицают причастность к российским спецслужбам. В интервью Russia Today они заявили, что приезжали в Солсбери, чтобы посмотреть местные достопримечательности. Тем не менее, они не исключают, что в тот день могли проходить мимо дома Скрипалей. МИД Великобритании назвал это интервью «ложью и запутыванием вопроса».

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери 4 марта. Великобритания заявила, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в атаке Россию. Россия все обвинения отрицает, ссылаясь на отсутствие доказательств. Инцидент в Солсбери вызвал большой дипломатический скандал: западные страны выслали более 150 российских дипломатов, а Россия ответила зеркальными мерами.