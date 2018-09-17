Во ФСИН Бурятии опровергли наличие «камеры пыток» в одной из колоний

Информация о том, что в исправительной колонии №2 в Бурятии есть «камера пыток», о которой рассказала омбудсмен республики Юлия Жамбалова, не подтвердилась. Об этом «Новой газете» заявили в пресс-службе регионального ФСИН.

По словам сотрудников пресс-службы, служба провела проверку, в том числе с изучила материалы с видеорегистраторов сотрудников колонии, сопровождавших омбудсмена.

«При осмотре одной из одиночных камер, где проводился ремонт, помощник омбудсмена спросила у сотрудника колонии «пыточная?», на что сотрудник ответил «обычная». Других упоминаний о «пыточных камерах» во время посещения Жамбаловой и ее помощницы исправительной колонии № 2 не было», — рассказали в газете.

Напомним, 30 августа омбудсмен Бурятии сообщила, что сотрудник колонии №2 в Улан-Удэ рассказал ей во время ее незапланированного визита о «камере пыток», а потом «по неизвестным причинам» решил «не продолжать участие в обходе колонии».

Камерой пыток была названа пустующая камера в Едином помещении камерного типа (ЕПКТ). Однако выяснить омбудсмену для чего необходимо помещение, так и не удалось. Другие сотрудники, сопровождавшие омбудсмена сказали, «выразили мнение о шутливом характере заявления о наличии камеры для пыток».