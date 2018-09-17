Зюганов обратился к Путину после выборов в Приморье

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов назвал криминальным беспределом ситуацию на выборах губернатора в Приморском крае и попросил президента России Владимира Путина вмешаться, сообщает РБК.

​«Мы требуем, чтобы президент, который является гарантом Конституции, срочно своим указом создал комиссию. В нее готовы войти депутаты всех фракций Госдумы, члены ЦИК. Потому что тот исполняющий обязанности, который там сидит [в администрации Приморья], по сути дела, проводит уголовные выборы. Мы подготовили материалы для расследования в Следственный комитет, в полицию и прокуратуру. Я переговорил со всеми силовиками, кремлевскими руководителями и [главой ЦИК Эллой] Памфиловой. Они, я уверен, откликнутся», — сказал Зюганов.

Зюганов также объявил о проведении 22 сентября общероссийской акции протеста. Он отметил, что ее центральной темой будут выборы губернатора Приморья.

16 сентября в Приморском крае прошел второй тур выборов губернатора, в которых принимали участие кандидат от «Единой России» и врио главы региона Андрей Тарасенко и член КПРФ Андрей Ищенко. Последний долгое время сохранял лидерство в ходе подсчета голосов. По итогам обработки 95% бюллетеней он набрал 51,24% голосов, а Тарасенко — 46,16%. Однако единоросс вышел вперед после обработки 99% протоколов (он набрал 49,02%, а Ищенко — 48,56%).

Ищенко объявил бессрочную голодовку, так как он считает, что его сопернику, кандидату от «Единой России» Андрею Тарасенко «приписали» результаты.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что они будут тщательно разбираться в ситуации с подсчетом голосов и только после рассмотрения всех жалоб подведут итоги выборов губернатора Приморского края.