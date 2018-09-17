Москалькова отвергла сообщения об избиении в СИЗО крымского активиста Балуха

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отвергла сообщения об избиении сотрудниками Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) крымского активиста Владимир Балуха, пишет Интерфакс.

По ее словам, к осужденному не применялись «противоправные и безнравственные методы».

Москалькова уточнила, что поведение Балуха можно отследить по видеокамерам: «Каждый его шаг зафиксирован. Но он, в свою очередь, допускает нарушение правил и условия содержания под стражей. Он пытался сломать двери, вел себя очень вызывающе по отношению к сотрудникам ФСИН».

Владимира Балуха задержали в 2016 году после обыска, в ходе которого у него нашли боеприпасы и взрывчатые вещества. Активист настаивал, что они были подброшены. Спустя год на него завели второе уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) за нападение на сотрудника СИЗО. Защита утверждала, что правоохранитель первым напал на активиста. В общей сложности Балух получил пять лет колонии.

В марте 2018 года активист объявил бессрочную голодовку из-за несогласия с приговором. По словам его адвоката Ольги Динзе, в сентябре состояние Балуха ухудшилось.

15 сентября украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что Балуха жестоко избили в СИЗО и что ему угрожали расправой за «стойкую проукраинскую позицию» (в частности, после перехода Крыма в состав России активист вывесил на доме украинский флаг — ред.).