Во Владивостоке началась забастовка избирателей из-за результатов выборов губернатора Приморья

Во Владивостоке проходит забастовка избирателей, не согласных с победой на губернаторских выборах кандидата от «Единой России» Андрея Тарасенко. На центральной площади собралось несколько сотен человек. Политический спектр — от коммунистов до сторонников Навального.

В толпе сравнивают «стояние» с событиями 10-летней давности, когда на этой же площади владивостокцев разгонял московский ОМОН. Но сегодня силовики ведут себя корректно. Начальник полиции Владивостока полковник Сергей Гусев уговаривает коммунистов —сторонников кандидата Андрея Ищенко — перенести собрание с центральной площади (прямо под окнами краевой администрации) на Привокзальную.

Пришедшие собирают подписи за отмену результатов голосования. «Сегодня ночью у нас с вами украли народную власть. Мы должны объединиться и стоять на площади до тех пор, пока избирательная комиссия Приморского края не примет решение об отмене результатов выборов!» — заявил Андрей Ищенко.

Он присутствует на забастовке, с утра начал голодовку. Первоначально Ищенко намеревался разбить на площади палаточный городок, но в ходе собрания объявил, что председатель КПРФ Геннадий Зюганов по телефону попросил его этого не делать. «Достаточно каждый вечер приходить сюда и стоять до ночи!» — сказал Ищенко.

На собрании присутствует депутат Государственной думы от Приморья коммунист Алексей Корниенко. Он говорит о том, что в Уссурийске на ряде участков за Тарасенко проголосовали 100% избирателей, что свидетельствует о фальсификации: «Итоги выборов в Уссурийске необходимо отменять, пересчитать результаты в Артёме и Находке».

16 сентября в Приморском крае прошел второй тур выборов губернатора, в которых принимали участие кандидат от «Единой России» и врио главы региона Андрей Тарасенко и член КПРФ Андрей Ищенко. Последний долгое время сохранял лидерство в ходе подсчета голосов. По итогам обработки 95% бюллетеней он набрал 51,24% голосов, а Тарасенко — 46,16%. Однако единоросс вышел вперед после обработки 99% протоколов (он набрал 49,02%, а Ищенко — 48,56%).

После этого Ищенко объявил бессрочную голодовку, так как он считает, что его сопернику, кандидату от «Единой России» Андрею Тарасенко «приписали» результаты.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что они будут тщательно разбираться в ситуации с подсчетом голосов и только после рассмотрения всех жалоб подведут итоги выборов губернатора Приморского края.