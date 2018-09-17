«Очередной неудачный фейк Кремля»: власти Украины прокомментировали расследование Минобороны России о крушении MH17

Власти Украины назвали «фейком» результаты расследования крушения самолета рейса MH17 «Малайзийских авиалиний», которое провело Министерство обороны России. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

«Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН-17 — это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

О недостоверности данных российского расследования заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий: «Это очередной информационный фейк. И мы должны бы уже получить иммунитет к ним».

Ранее Минобороны России представило доказательства причастности Украины к крушению «Боинга». По версии ведомства, ракета, сбившая самолет, была произведена на долгопрудненском предприятии, после чего в 1986 году ее отправили на Украину. Как считает российская сторона, ракета на территорию России больше не возвращалась.

Еще одним доказательством причастности Украины является обнародованный разговор украинских военных от 2016 года, утверждает Минобороны. Голос на записи, принадлежащий украинскому полковнику Руслану Гринчаку, говорит фразу о возможности «сбить еще один малазийский боинг».

В ведомстве заявили, что расследование международной следственной комиссии о причастности росссийского зенитно-ракетного комплекса «Бук» к трагедии, являются сфальсифицированными.

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Боинг-777, следовавший рейсом MH17 «Малайзийских авиалиний», потерпел крушение 17 июля 2014 года над востоком Украины. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту самолета были гражданами Нидерландов.

В мае Объединенная следственная группа (JIT) заключила, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого летом 2014 года сбили Боинг-777, был доставлен в Донбасс из 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском. После заявления JIT власти Нидерландов и Австралии официально обвинили Россию в катастрофе малайзийского Боинга. Минобороны России заявило, что «Бук» не принадлежит российской армии.