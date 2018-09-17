Интерфакс: фигурировавшего в деле Максименко бизнесмена Шенгелию нашли убитым в своем автомобиле

Петербургский бизнесмен Бадри Шенгелия найден убитым в собственном автомобиле на шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник.

По его словам, тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили около 13:30. Полиция пока официально не комментировала эту информацию.

Бадри Шенгелия является фигурантом дела экс-замглавы Следственного комитета Михаил Максименко, приговоренного к 13 годам колонии строгого режима за получении взятки в 500 тысяч долларов от бизнесмена Олега Шейхаметова (ч. 6 ст. 290 УК).

За эти деньги он обещал переквалифицировать обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (Итальянец) и Эдуарду Романову, арестованных после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в декабре 2015 года.

Еще 50 тысяч долларов Максименко получил от Шенгелии за то, чтобы сфабриковать дело против ряда сотрудников управления МВД по Москве, которые изъяли у бизнесмена часы марки Hublot. На суде Максименко отрицал, что у него была какая-либо коррупционная связь с Шенгелией.