В Мурманске двух участников акции 9 сентября оштрафовали на 150 тысяч рублей

Октябрьский районный суд Мурманска оштрафовал двух участников митинга против повышения пенсионного возраста, который прошел 9 сентября. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на координатора штаба Виолетту Грудину.

Она уточнила, что волонтеров штаба Алексея Навального Дмитрия Мельникова и Олега Шачина признали виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушения порядка проведения публичной акции) и оштрафовали на 150 тысяч рублей.

На такую же сумму был оштрафован юрист штаба Алексей Гигорьев. Его задержали как заявителя акции, суд признал его виновным в нарушении части 8 статьи 20.2 КоАП РФ.

Ранее Грудина сообщала, что 14 сентября домой к активисту пришли сотрудники полиции и «силой вытащили и доставили» в отдел. По ее словам, Мельникову угрожали, что оставят его на ночь в полиции, если он «не будет содействовать». Координатор штаба также рассказала, что в отделе Мельников увидел список из приблизительно десяти имен, в котором он узнал активистов штаба Навального.

9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы сторонников Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», полицейские задержали около 1195 человек по всей России. По оценкам местной полиции, в Мурманске в акции приняли участие около 150 человек.