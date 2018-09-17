«Единая Россия» не поддержала Поклонскую в голосовании за пост главы думской комиссии по этике и доходам

Президиум фракции «Единой России» поддержал кандидатуру Отари Аршбы на пост главы объединенной комиссии по этике и контролю за доходами депутатов. Наталья Поклонская утрачивает свой пост, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу фракции Сергея Неверова.

Голосования было тайным. По информации Интерфакса, за Аршбу проголосовали 28 парламентариев, за Поклонскую — двое.

По словам Неверова, Поклонская останется заместителем председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Вопрос о назначении главы новой комиссии должен быть рассмотрен в Госдуме 20 сентября.

Ранее в Госдуме упразднили комиссию по контролю за доходами депутатов, которую возглавляла Поклонская, и комиссию по этике, возглавляемую Отари Аршба.

Наталья Поклонская — единственный депутат Госдумы от «Единой России», проголосовавшая против закона о повышении пенсионного возраста в первом чтении. После этого лидер фракции Сергей Неверов предложил Поклонской подумать о сдаче мандата, но она отказалась это сделать.