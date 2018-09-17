СМИ: подозреваемый в покушении на Захарченко дал признательные показания

Подозреваемый по делу о покушении на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко Александр Погорелов дал признательные показания. Об этом Интерфаксу рассказал источник в силовых структурах республики.

По его словам, Погорелов признал, что участвовал в подготовке теракта в составе смешанной группы диверсантов. Он также подтвердил, что и ранее готовил покушения на Захарченко.

Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар»31 августа. По данным донецких властей, в ночь перед инцидентом в заведение было заложено безоболочное взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно.

Врио главы ДНР стал Денис Пушилин. 15 сентября они сообщил, что подозреваемый в убийстве Захарченко задержан, однако его имя раскрывать не стал.

Позднее стало известно о задержании Погорелова по делу о покушении на Захарченко в 2017 году кафе «Пушкин». По его словам, он установил взрывное устройство, изготовленное техническими специалистами Службы безопасности Украины (СБУ). Как утверждает подозреваемый, украинские спецслужбы завербовали его в 2014 году.