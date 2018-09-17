В спецприемнике Екатеринбурга отказались назначать медосвидетельствование больной эпилепсией стороннице Навального

В Екатеринбурге отказались назначать медицинское освидетельствование арестованной за акцию 9 сентября активистке штаба Алексея Навального Ирине Норман, страдающей эпилепсией. В администрации спецприемника заявили, что медосвидетельствование «препятствует отбыванию административного ареста». Об этом «Новой газете» со слов Норман рассказала юрист «Открытой России» Юлия Федотова.

По словам адвоката, Норман чувствует себя не очень хорошо.

«Таблетки принимает, скорую к ней, к счастью, больше не вызывали», – отметила Федотова.

Она добавила, что 14 сентября в Кировский районный суд Екатеринбурга было подано заявление о медицинском освидетельствовании и прекращении отбывания ареста Норман в связи с эпилепсией. На оба заявления ответа пока нет.

Ранее несколько десятков человек, в том числе бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, экс-депутат екатеринбургской городской думы и руководитель штаба Навального Леонид Волков, подписали открытое обращение с требованием вмешаться в ситуацию с арестом Ирины Норман.

Активистка была задержана на акции против пенсионной реформы 9 сентября, ее приговорили к 15 суткам ареста за «Повторное нарушение порядка организации или либо проведения митинга» по части 8 статьи 20.2 КоАП. В первую ночь после ареста Норман попала в больницу.

Акция не была согласована министерством общественной безопасности Свердловской области. Всего, по данным «ОВД-Инфо», в Екатеринбурге было задержано 183 человека.