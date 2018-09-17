США обвинили Россию в причастности к убийству брата Ким Чен Ына

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что убийство Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, было совершено при содействии России.

«Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было [сделано] при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее», — рассказала Хейли (цитата по ТАСС).

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова позднее прокомментировала слова Хейли. «По всей видимости, приближаемся к разгадке убийства Кеннеди», — заявила она.

Брата главы КНДР Ким Чен Нама убили в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпур 14 февраля 2017 года. Согласно результатам вскрытия, причиной его смерти стал сильный паралич, вызванный веществом нервнопаралитического действия VX Nerve Agent, который является компонентом химического оружия.

Прокуратура Малайзии предъявила обвинения двум женщинам: гражданке Индонезии Сити Айсия и вьетнамке Доан Тхи Хыонг. По версии следствия, девушки были сообщницами четырех граждан Северной Кореи, которые также участвовали в убийстве сводного брата Ким Чен Ына