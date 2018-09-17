Адвокат: ученого из ЦНИИмаш заподозрили в передаче двух секретных отчетов бельгийскому институту

Следователи заподозрили 74-летнего ученого Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева в том, что он передавал бельгийскому Фон Кармановскому научному институту информацию, которая могла быть использована при создании нового вооружения.

Как рассказал Интерфаксу руководитель объединения «Команда 29» Иван Павлов, следствие считает, что ученый получал от бельгийского института задачи, «якобы выходившие за рамки проекта», который тот курировал от ЦНИИмаша.

По версии следствия, обвиняемый передал в зарубежный институт отчеты за март и октябрь 2013 года, в которых была секретная информация.

Об аресте Кудрявцева стало известно 22 июля после того, как член Общественной наблюдательной комиссии обнаружил ученого в СИЗО «Лефортово». Его обвиняют в государственной измене (ст. 275 УК).

Перед этим ФСБ провела обыски в ЦНИИмаше по делу об утечке данных о гиперзвуковом оружии. Несмотря на то, что оно проходит в закрытом режиме, СМИ сообщали, что Кудрявцева подозревают в передаче странам НАТО, в том числе и США, секретной технической информации о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал». Свою вину ученый не признает, ссылаясь на то, что не имел доступа к секретным сведениям больше 20 лет.