В России осудили 227 сотрудников ФСИН в 2017 году

За различные служебные преступления в 2017 году в России осудили 227 сотрудников ФСИН. Об этом телеканалу «Дождь» рассказал адвокат Алексей Бушмаков со ссылкой на статистику из письма представителей России в ООН.

По словам Бушмакова, такие данные Россия предоставила в связи с делом бывшего омоновца Артема Тронина, погибшего в пермской колонии № 37 в январе 2018 года. У заключенного нашли следы повреждения при осмотре тела. Это дело рассматривается ООН, в которой заинтересовались результатами расследования.

В частности, Россия пояснила, что четверых сотрудников исправительного учреждения после гибели Тронина привлекли к дисциплинарной ответственности. Сам Тронин совершил самоубийство, а комиссия не обнаружила следов пыток.

Напомним, в июле «Новая газета» опубликовала видеозапись пыток одного из заключенных в ярославской колонии. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют осужденного дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Вскоре была опубликована вторая видеозапись пыток из этой же колонии, а Следственный комитет возбудил два уголовных дела.

В результате по первому делу 11 сотрудников исправительного учреждения арестовали, еще один находится под домашним арестом. По второму делу под стражей до 20 сентября находятся еще два сотрудника ФСИН. В СМИ стали появляться сообщения о пытках в других клонях.