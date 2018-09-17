Кандидат от КПРФ в Приморском крае прекратил голодовку по совету Зюганова

Кандидат от КПРФ на должность губернатора Приморского края Андрей Ищенко прекратил голодовку, которую объявил после подсчета голосов второго тура выборов, которые он назвал сфальсифицированными. Об этом сам Ищенко рассказал «Радио Свобода».

Ищенко объяснил это тем, что глава КПРФ Геннадий Зюганов порекомендовал прервать голодовку, так как появились «нотки взаимодействия» со стороны главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Политик рассказал, что отказаться от идеи палаточного лагеря ему также посоветовал Зюганов. Этот лагерь могла разогнать полиция, а Зюганов советовал действовать в рамках закона.

Кроме того, партия подала в суды первые иски, в которых говорится о неправомерных действиях при подсчете голосов. Ищенко также уточнил, что 18 сентября подадут еще серию исков в суды Уссурийска.

Политик уточнил, что из Москвы должна приехать комиссия, которая подсчитает голоса на тех участках, на которые укажут представители КПРФ. В комиссии, по словам кандидата в губернаторы, будут следователи.

Напомним, 16 сентября в Приморском крае прошел второй тур выборов губернатора, в которых принимали участие кандидат от «Единой России» и врио главы региона Андрей Тарасенко и член КПРФ Андрей Ищенко. Последний долгое время сохранял лидерство в ходе подсчета голосов. По итогам обработки 95% бюллетеней он набрал 51,24% голосов, а Тарасенко — 46,16%. Однако единоросс вышел вперед после обработки 99% протоколов (он набрал 49,02%, а Ищенко — 48,56%).

После этого Ищенко объявил бессрочную голодовку, так как он считает, что его сопернику, кандидату от «Единой России» Андрею Тарасенко «приписали» результаты.