Шойгу отверг военную операцию в сирийском Идлибе после переговоров Путина и Эрдогана

Россия не будет проводить новую военную операцию в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на главу Минобороны Сергея Шойгу.

Это заявление было сделано после переговоров президента России Владимира Путина и Турции Реджепа Эрдогана. Еще одним результатом этой встречи стала договоренность о создании демилитаризованной зоны 15 на 20 км.

Напомним, особое внимание в последние месяц уделялось провинции Идлиб после того, как Bloomberg сообщил о том, что у США есть информации о готовности войск президента Сирии Башара Асада при поддержке российских военных взять под контроль Идлиб (на данный момент этой территорией управляют боевики), а для проведения операции может быть использовано химоружие.

США объявили, что в ответ они вместе с Великобританией и Францией нанесут удар «гораздо сильнее», чем в предыдущий раз. В СМИ появились сообщения о том, что к удару могут привлечь силы Германии.

В свою очередь, в России заявили о готовящейся провокации с использованием химоружия в Идлибе, что, как утверждалось, должно стать поводом для очередного удара коалиции во главе с США по позициям сирийских войск.

В российском Минобороны даже заявляли, что в этот регион уже якобы прибыла группа боевиков, которая доставила восемь емкостей с хлором, а спустя некоторое время в Идлиб было заявлено о начале съемок «провокации».