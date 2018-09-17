В МИД России рассказали о «шпионской истерии» в Швейцарии

В Швейцарии происходит нагнетание «шпионской истерии» без каких-либо оснований, что может повредить отношениям двух стран, говорится в сообщении на сайте МИД России.

«Нашей стране адресованы призывы "прекращения нелегальной деятельности в Швейцарии", звучат угрозы "ужесточения процедуры аккредитации" для направляющихся на работу в Швейцарию российских дипломатов», — говорится в сообщении.

Россия, согласно заявлению МИД, не приемлет этих бездоказательных обвинений, и надеется, что в Берне «возобладает ответственный подход» в дальнейшем.

МИД выступил с заявлением после того, как МИД Швейцарии призвал России немедленно прекратить «незаконную деятельность» на территории страны, а российского посла уже трижды вызывали в МИД из-за сообщений о шпионских операциях.

Напомним, 15 сентября СМИ сообщили, что швейцарская прокуратура подозревает двоих россиян в том, что они совершили кибератаку на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в Луизиане.

Дело в швейцарской прокуратуре на двоих россиян заведено с марта 2017 года. СМИ уточнили, что это те двое человек, которых задержали в Нидерландах за попытку получить данные из швейцарской лабораторией Шпиц.

Само задержание произошло весной 2018 года в Гааге, при себе у направлявшихся в Швейцарию россиян было оборудование для взлома компьютерных сетей. Власти тогда решили не придавать огласку инциденту.