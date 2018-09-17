Рассказавшего о пытках фигуранта «пензенского дела» поместили в карцер

Фигуранта дела о террористическом сообществе «Сеть» Армана Сагынбаева, который находится в пензенском СИЗО, перевели в карцер. Об этом «Медиазоне» рассказала мать Сагынбаева Елена Стригина.

По ее словам, поводом для перевода в карцер стало лезвие, которое якобы нашли у Сагынбаева после обыска по возвращении из суда. «На его возмущения о том, что ему было неоткуда взять лезвие, поскольку он все время был в камере, сотрудники СИЗО ему ответили — значит, из суда с собой привез. Где всех на входе досматривают», — сказала Стригина.

Он уверена, что лезвие ее сыну подбросили. Мать также сообщила, что после того, как фигурант дела отсидел в карцере, его перевили в новую камеру, не ту, где он содержался прежде. В ней условия стали намного хуже.

Напомним, 6 сентября адвокат международной правозащитной группы «Агора» Тимур Мифтахутдинов рассказал о том, что сотрудники ФСБ при допросе фигуранта «пензенского дела» Армана Сагынбаева для получения признательных показаний пытали его током.

Сагынбаев рассказал, как после задержания 5 ноября его отвели в микроавтобус, где ему на голову надели мешок и стали бить по всему телу, требуя назвать адрес проживания в Санкт-Петербурге.

После проведения обыска по названному Сагынбаевым адресу его вновь доставили в микроавтобус, где также, с мешком на голове, начали пытать током, требуя признательных показаний.

Сагынбаева задержали в ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге. При обыске у него нашли ведро с алюминиевой пудрой. Сагынбаев дал признательные показания и сообщил, что купил ее и другие детали для изготовления взрывчатки на сайте «Авито.ру».

По «пензенскому делу» в Санкт- Петербурге и Пензе проходят 11 человек. По версии следствия, сообщество «Сеть» готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Фигуранты дела рассказывали, что их пытали электротоком и требовали дать признательные показания.

В октябре 2017 года в Пензе по делу «Сети» арестовали пятерых человек — Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского, Егора Зорина, Василия Куксова и Андрея Чернова. Из Петербурга также доставили Армана Сагынбаева. В конце января в Петербурге были задержаны Игорь Шишкин, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов (последнему обвинение в участии в террористическом сообществе «Сеть» по ч.2 ст.205.4 УК предъявили в апреле). В июле в Пензе были арестованы еще два фигуранта — Михаил Кульков и Максим Иванкин.