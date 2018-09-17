Путин отказался помиловать экс-мэра Ярославля Урлашова

Президент России Владимир Путин отказал в помиловании бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову, осужденному на 12,5 лет за взятки. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на представителя осужденного Светлану Ефимову.

«Евгений Робертович не ожидал ничего другого, потому что он не изменил своей политической позиции, также критиковал власть, не признал вину, считает свое дело политическим», — сказала Ефимова.

Она уточнила, что Уралашов не намерен подавать повторное ходатайство о помиловании, поскольку это, по ее словам, «бессмысленно».

Напомним, прошение о помиловании Уралшов подал в марте 2018 года. После чего комиссия по помилованию рекомендовала сократить срок экс-мэру Ярославля до девяти лет.

В 2016 году суд приговорил Евгения Урлашова к 12 годам и шести месяцам лишения свободы и наложил штраф размером в 42 млн рублей. В своем последнем слове Урлашов назвал дело против него «политическим».

По версии следствия, в 2012-2013 годах обвиняемые требовали от директора компании «Радострой» 18 млн рублей за выполнение строительных работ по муниципальному контракту. В случае отказа дать взятку Урлашов с заместителями якобы угрожали не выплатить предпринимателю деньги за выполнение следующего контракта. В итоге глава «Радостроя», как утверждает СК, передал 14 млн рублей посреднику Андрею Захарову, и во время передачи взятки тот был задержан. Позже Захарова приговорили к одному году и десяти месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей.

В тот же период, полагает следствие, Урлашов получил от гендиректора ООО «Строительная компания «Ярдорстрой» 17 миллионов рублей от общей суммы взятки в 30 миллионов рублей за содействие при принятии решения о передаче контрольного пакета акций ОАО «Городское дорожное управление» этому ООО.