В России приговорили к условному сроку уроженку Дагестана за участие в деятельности ИГ

Московский окружной военный суд приговорил к пяти годам условного заключения уроженку Дагестана Викторию Будайханову, которую обвинили в участии в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщили РИА Новости.

Суд также наложил запрет на выход из дома с 21:00 до 7:00, а также выезжать за пределы территории муниципального образования.

При этом прокурор просил восемь лет лишения свободы. Однако в ходе прений сторон изменил обвинение на более мягкое, а Будайханова признала вину в том, что «была на войне, дважды была замужем и обеспечивала своих мужей».

В тексте обвинения говорится, что девушка училась на архитектурном факультете и работала в ресторане быстрого питания, где и познакомилась с человеком, убедившем ее уехать в Сирию. В Сирии ей нашли мужа, от которого у нее родилась дочь, а после смерти мужа Будайханова вышла замуж за шариатского судью в ИГ, от которого родила сына.

После этого девушка попыталась уехать из Сирии, но муж забрал у нее сына, а она оказалась в тюрьме. По словам отца осужденной, она смогла подкупить курдов, они передали ее правительственным войскам, а те — российским.