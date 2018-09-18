CNN: сирийские ПВО по ошибке сбили российский самолет ИЛ-20

Сирийские ПВО по ошибке сбили российский военный самолет ИЛ-20 при отражениии ракетного обстрела со стороны Израиля, пишет CNN со ссылкой на американских чиновников. О пропаже самолета с 14 военнослужащими на борту ранее сообщило российское Минобороны.

Израиль, как пишет CNN, cовершил несколько атак по провинции Латакия, где также базируются и российские силы, включая авиацию. В ответ сирийские правительственные войска открыли мощный зенитный огонь, который задел российский самолет. Причем он был сбит средством ПВО, который, как утверждает CNN, был продан Россией Сирии несколько лет назад. Другой источник телеканала подтвердил, что за ударами по сирийской провинции Латакия стоит Израиль.

США, по словам собеседников CNN, в начале узнали по международным частотам, что сирийская армия начала поисково-спасательную операцию, а затем представители неназванной страны рассказали американцам о виде самолета и обстоятельствах инцидента.

Как сообщало РИА Новости, связь с экипажем ИЛ-20 пропала 17 сентября около 23:00 — самолет находился в 35 километрах от побережья Сирии. На борту находились 14 человек.

Пресс-служба обороны Израиля отказалась от комментариев об атаке. Сирийское агентство SANA заявило, что ракетные удары наносились со стороны моря, в результате атаки пострадали здания технической промышленности. Представитель сирийской сети по правам человека рассказал РИА о семи раненных.ь полностью: https://news.tut.by/world/608321.html?crnd=52872