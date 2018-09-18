В Хабаровском крае кандидат в губернаторы от ЛДПР согласился на должность первого заместителя

Лидировавший после первого тура губернаторских выборов в Хабаровском крае Сергей Фургал (ЛДПР) согласился на предложение действующего губернатора Вячеслава Шпорта стать его первым заместителем. Об этом оба политика заявили в видеообращении, опубликованном изданием «Хабаровский край сегодня».

В обращении Фургал говорит о том, что «никогда не гнался за большими звездочками на погонах» и поэтому «готов, если нужно, закатать рукава и сделать все для улучшения жизни в нашем крае».

18 сентября должны были пройти теледебаты обоих кандидатов, однако вместо этого они отправили видеообращение. Представители КПРФ сообщили, что если кто-то из вышедших во второй тур снимет свою кандидатуру, то они готовы выставить нового кандидата. Позднее Сергей Фургал заявил, что не отказывается от второго тура выборов

Напомним, 9 сентября состоялся единый день голосования. В 22 регионах страны проходили выборы губернаторов (еще в четырех глава избирался голосованием в парламенте), в 16 — новых составов местных заксобраний.

В Хабаровском крае губернатор Вячеслав Шпорт получил 35,62% голосов, уступив депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Фургалу на 0,19%.

Помимо Хабаровского края, второй тур был также назначен в Приморском крае, Иркутской и Владимирской областях.

На прошедшем 16 сентября повторном голосовании в Приморье действующий губернатор Андрей Тарасенко победил кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, который оставался лидером при подсчете 97,9% голосов.