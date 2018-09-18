Во Владивостоке отменили результаты выборов губернатора на 13 участках

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Советского района Владивостока отменит результаты голосования во втором туре выборов губернатора Приморского края на 13 участках. Об этом представитель ТИК сообщил ТАСС.

По словам представителя территориальной комиссии, им долгое время не удавалось загрузить в систему результаты по 13 участкам, поступившие к ним около 4 часов утра. Уже в 7 утра к ним прибыли сотрудники Государственной противопожарной службы в противогазах и обмундировании и попросили эвакуироваться, однако члены ТИК отказались покинуть помещение.

О происшествии накануне на брифинге в Госдуме говорил председатель КПРФ Геннадий Зюганов: «В Советской ТИК Владивостока вообще была беспрецедентная ситуация. Когда наши товарищи контролеры сказали: давайте вводить данные (прим. — в систему ГАС «Выборы») — приехали пожарники, силовые ведомства, за руки и за ноги вынули оттуда всех наблюдателей и фальсифицировали результат». Подобные инциденты, по его словам, также происходили в Находке и Артеме.

Напомним, 16 сентября в Приморском крае состоялся второй тур выборов губернатора, на котором действующий губернатор Андрей Тарасенко (49,55%) победил кандидата от КПРФ Андрея Ищенко (48,06%), который оставался лидером при подсчете 97,9% голосов.

Оба кандидата, и Тарасенко, и Ищенко, обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях. После окончания выборов Центризбирком пообещал не подводить итоги выборов до рассмотрения всех жалоб.