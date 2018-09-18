Держащий голодовку фигурант дела «Нового величия» попросил у Москальковой помощи с переводом под домашний арест

Фигурант дела «Нового величия» Вячеслав Крюков, объявивший после продления ареста голодовку, обратился в письме к уполномоченному по правам человека при президенте Татьяне Москальковой с просьбой о содействии. Письмо опубликовал член общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев.

«Я был доведен до отчаяния, поэтому вынужден был публично объявить о том, что начинаю голодовку в связи с несогласием с этим постановлением (прим. — о продлении ареста). На следующий день я был переведен в камеру-одиночку, в которой и нахожусь по данный момент. Я полностью отказался от еды и только пью воду из-под крана. Администрация СИЗО каждый день убеждает меня отказаться этого, уверяя, что я никому не нужен, что создаю только им проблемы, что судье и следователю все равно... Но как я могу поступить? Если я отступлю, то не только нанесу удар по своей чести, но и признаю решение суда законным. А это недопустимо признавать правильным этот произвол, как бы тяжело и страшно ни было», — пишет Крюков.

Вячеслав Крюков также рассказал самому члену ОНК Еникееву, который опубликовал его письмо, что с начала голодовки он похудел на 10 килограммов — с 65 до 55. Он также пожаловался на ухудшение здоровье: изжогу, боли в животе и сильное сердцебиение.

На заседании 11 сентября Дорогомиловский районный суд оставил в СИЗО четверых фигурантов дела — Петра Карамзина, Дмитрия Полетаева, Вячеслава Крюкова и Руслана Костыленкова. Двое последних после продления ареста объявили голодовку. На заседании в тот же день суд также продлил еще на три месяца домашний арест двум фигуранткам дела — Марии Дубовик и Анне Павликовой.

«Новая газета» запустила петицию на платформе Change.org с требованием закрыть дело. Петицию поддержали уже почти 150 тысяч человек, среди которых телеведущий Владимир Познер, писательница Людмила Улицкая, музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова и другие.