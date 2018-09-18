Трамп объявил о введении пошлин на китайские товары на 200 миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп ввел новые 10%-е пошлины на товары из Китая в объеме 200 миллиардов долларов. 10%-ные пошлины вступят в силу с 24 сентября, а с начала 2019 года они вовсе повысятся до 25%, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

В сообщении также говорится, что если Китай введет ответные меры для защиты своих интересов, США введут дополнительные пошлины на другие китайские товары, поставки которых оцениваются в 267 миллиардов.

Как отмечает The Wall Street Journal, пошлины были введены на тысячи категорий товаров, «от чемоданов до морепродуктов». Под них, вместе с предыдущими пошлинами, попадает почти половина от всего импорта китайских товаров в США (505 миллиардов долларов).

При этом было сделано исключение для 300 товаров — Bluetooth-устройств, велосипедных шлемов, высоких стульчиков для кормления детей, а также умные часы (об этом власти просила Apple — новые пошлины, по их словам, больше всего ударили бы по ним).

WSJ ранее предупреждала о введении новых санкций администрацией Трампа. Их объявление планировалось до встречи министра финансов США Стивена Мнучина с высокопоставленными китайскими чиновниками.

В июне Дональд Трамп распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму 50 млрд долларов. В ответ Пекин ввел аналогичную пошлину на 659 американских товаров. При этом ответить на новые пошлины зеркально Китай уже не сможет — импорт американских товаров гораздо меньше.