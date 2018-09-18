Минобороны: сирийские ПВО сбили российский Ил-20 из-за «безответственных действий» Израиля

Продолжение Российские военные подняли из воды обломки сбитого в Сирии самолета.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков во время заявления по поводу крушения самолета Ил-20 в Сирии. Фото: РИА Новости

Российский Ил-20 был сбит сирийскими ПВО, однако под удар его подставили израильские летчики, которые «прикрывались российским самолетом», заявил РИА Новости представитель министерства обороны России Игорь Конашенков. В результате погибли 15 военных, находившихся на борту.

Конашенков отметил, что Израиль не предупреждал Россию о готовящихся ударах по Сирии, и уведомление по «горячей линии», по его словам, поступило менее чем за минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону.

Напомним, накануне сирийские ПВО частично отразили ракетный удар по территории страны. По словам Конашенкова, его совершили четыре самолета F-16 ВВС Израиля.

Тогда же Минобороны России сообщило о том, что в 35 километрах от побережья Сирии пропал российский самолет Ил-20 с военными на борту. CNN со ссылкой на американских чиновников утверждал, что самолет был сбит во время зенитного огня, который в ответ на действия Израиля открыли сирийские войска.

В зоне исчезновения Ил-20, по данным Минобороны, также были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата Auvergne. Вооруженные силы Франции не имеют отношения к ракетному обстрелу Сирии, заявил France Soir представитель французской армии.

Как сообщало РИА Новости, связь с экипажем ИЛ-20 пропала 17 сентября около 23:00 — самолет находился в 35 километрах от побережья Сирии.

Пресс-служба обороны Израиля отказалась от комментариев об атаке. Сирийское агентство SANA заявило, что ракетные удары наносились со стороны моря, в результате атаки пострадали здания технической промышленности. Представитель сирийской сети по правам человека рассказал РИА о семи раненных.