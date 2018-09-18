Немецкие врачи: Верзилов с высокой долей вероятности был отравлен

Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова с высокой долей вероятности отравили. Об этом заявил профессор клиники Charite Кай-Уве Экардт на пресс-конференции в Германии, куда доставили Верзилова.

«Через шесть дней после предполагаемого отравления шансы узнать причину остались невысокими», — сказал профессор.

По его словам, при госпитализации Верзилова в Москве российские врачи также исходили из предположения, что его отравили. На данный момент Верзилов находится в сознании, он подключен к аппаратам искусственного поддержания жизнедеятельности.

Ранее сообщалось, что издатель «Медиазоны» был доставлен спецбортом в Берлин. Вместе с Верзиловым в Берлин также прилетела его мать Елена. Участница Pussy Riot Мария Алехина рассказала, что лечение организовали «друзья из Германии». По ее словам, «там нашли врача, он будет ставить диагноз и лечить».

Напомним, Верзилов попал в реанимацию 11 сентября. Его девушка, участница Pussy Riot Вероника Никульшина сообщила, что у него постепенно стали ухудшаться зрение, речь и моторика. Родственники Верзилова рассказали, что врачи заподозрили у него отравление лекарствами.

Хотя источник «Интерфакса» говорил, что врачи не обнаружили у него в крови никаких препаратов и подозревают у него «предынсультное состояние», сама Никульшина позднее сообщила «Медузе», что риск инсульта не подтвердился.

По ее словам, врачи диагностировали у него отравление холинолитическими средствами, которые блокируют выработку ацетилхолина, отвечающего за нейромышечные передачи. 14 сентября Верзилов пришел в сознание.