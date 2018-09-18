Российские военные подняли обломки сбитого в Сирии самолета

Российские военные подняли из воды обломки самолета Ил-20, сбитого в Сирии. Он был обнаружен в 27 километрах западнее от населенного пункта Баниас в сирийской провинции Латакия. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министерство обороны России.

«На борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета», – заявили в военном ведомстве.

Уточняется, что в поисковой операции в Средиземном море участвуют восемь кораблей и судов.

Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российский Ил-20 был сбит сирийскими ПВО, однако под удар его подставили израильские летчики, которые «прикрывались российским самолетом». В результате погибли 15 военных, находившихся на борту.

Конашенков отметил, что Израиль не предупреждал Россию о готовящихся ударах по Сирии, и уведомление по «горячей линии», по его словам, поступило менее чем за минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону.

Пресс-служба обороны Израиля отказалась от комментариев об атаке. Сирийское агентство SANA заявило, что ракетные удары наносились со стороны моря, в результате атаки пострадали здания технической промышленности.