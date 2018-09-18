«Я их послал». Коммунист Ищенко отказался от предложения занять должность вице-губернатора Приморья

Кандидат на должность губернатора Приморья от КПРФ Андрей Ищенко, который во втором туре проиграл исполняющему обязанности главы региона Андрею Тарасенко, заявил, что отказался от предложенной ему должности вице-губернатора. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Ко мне обратились люди из окружения Тарасенко. Я их послал», – сказал Ищенко.

Он добавил, что намерен отстаивать свою победу на выборах и сегодня вечером вновь придет на акцию протеста на центральную площадь Владивостока.

В пресс-службе администрации Приморья информацию о приглашении коммуниста Ищенко на работу в исполнительную власть региона не подтвердили.

Ранее сообщалось, что кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко по итогам обработки 100% бюллетеней опередил Андрея Ищенко. Результаты голосования опубликованы на сайте ЦИК. За Тарасенко проголосовали 49,55% избирателей (253 200 голосов). Ищенко набрал 48,06% (245 500 голосов).

Напомним, 16 сентября в Приморском крае состоялся второй тур выборов губернатора. Оба кандидата, и Тарасенко, и Ищенко, обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях. После окончания выборов Центризбирком пообещал не подводить итоги выборов до рассмотрения всех жалоб.