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«Я их послал». Коммунист Ищенко отказался от предложения занять должность вице-губернатора Приморья

Политика

 

Кандидат на должность губернатора Приморья от КПРФ Андрей Ищенко, который во втором туре проиграл исполняющему обязанности главы региона Андрею Тарасенко, заявил, что отказался от предложенной ему должности вице-губернатора. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Ко мне обратились люди из окружения Тарасенко. Я их послал», – сказал Ищенко.

Он добавил, что намерен отстаивать свою победу на выборах и сегодня вечером вновь придет на акцию протеста на центральную площадь Владивостока.

В пресс-службе администрации Приморья информацию о приглашении коммуниста Ищенко на работу в исполнительную власть региона не подтвердили. 

Ранее сообщалось, что кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко по итогам обработки 100% бюллетеней опередил Андрея Ищенко. Результаты голосования опубликованы на сайте ЦИК. За Тарасенко проголосовали 49,55% избирателей (253 200 голосов). Ищенко набрал 48,06% (245 500 голосов). 

Напомним, 16 сентября в Приморском крае состоялся второй тур выборов губернатора. Оба кандидата, и Тарасенко, и Ищенко, обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях. После окончания выборов Центризбирком пообещал не подводить итоги выборов до рассмотрения всех жалоб.

Теги:
выборы, приморье, nt
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