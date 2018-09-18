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Лидер Южной Кореи впервые за 11 лет прилетел в Пхеньян

Политика

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в Пхеньян на встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из пресс-центра межкорейского саммита в Сеуле, где ведется трансляция встречи лидеров двух Корей.

Ким Чен Ын лично встретил президента Южной Кореи с женой в аэропорту, где они пожал друг другу руки и обнялись. Это первый за последние 11 лет визит руководителя Южной Кореи в Северную.

Из аэропорта лидеры двух стран сели в лимузин с открытым верхом, и поехали в Пхеньян. По пути отвечая на ликования и приветствия жителей, стоявших вдоль дороги. В столице они должны прибыть в резиденцию «Пэкхвавон».

Напомним, это уже третья встреча руководителей двух стран. В прошлый раз встреча произошла в приграничной зоне. Она заранее не анонсировалась и прошла на фоне попыток дипломатов договориться о проведении отмененной встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Самая первая встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына прошла в южной части демилитаризованной зоны на границе Северной и Южной Кореи 27 апреля. Глава КНДР и южнокорейский президент тогда пожали друг другу руки, а потом Мун Чжэ Ин переступил на северокорейскую сторону. После этого главы государств вместе перешли на сторону Южной Кореи. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, ступившим на землю Южной Кореи.

Теги:
mp, встреча, южная корея, северная корея
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