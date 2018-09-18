Лидер Южной Кореи впервые за 11 лет прилетел в Пхеньян

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в Пхеньян на встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из пресс-центра межкорейского саммита в Сеуле, где ведется трансляция встречи лидеров двух Корей.

Ким Чен Ын лично встретил президента Южной Кореи с женой в аэропорту, где они пожал друг другу руки и обнялись. Это первый за последние 11 лет визит руководителя Южной Кореи в Северную.

Из аэропорта лидеры двух стран сели в лимузин с открытым верхом, и поехали в Пхеньян. По пути отвечая на ликования и приветствия жителей, стоявших вдоль дороги. В столице они должны прибыть в резиденцию «Пэкхвавон».

Напомним, это уже третья встреча руководителей двух стран. В прошлый раз встреча произошла в приграничной зоне. Она заранее не анонсировалась и прошла на фоне попыток дипломатов договориться о проведении отмененной встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Самая первая встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына прошла в южной части демилитаризованной зоны на границе Северной и Южной Кореи 27 апреля. Глава КНДР и южнокорейский президент тогда пожали друг другу руки, а потом Мун Чжэ Ин переступил на северокорейскую сторону. После этого главы государств вместе перешли на сторону Южной Кореи. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, ступившим на землю Южной Кореи.