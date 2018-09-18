Глава Роскомнадзора анонсировал проверку Twitter и Facebook

Роскомнадзор в декабре направит письмо Twitter и Facebook, чтобы уточнить исполняют ли компании закон о хранении персональных данных на территории России. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.

«Вот истечет второе полугодие, я поставил себе срок 15 декабря, напишу письмо соответственно: скажите, где хранятся эти данные? Они мне что-то ответят. То же самое сделаю по отношению Facebook. То есть я до конца года, как и обещал, это сделаю. Насколько я знаю, они эту работу ведут», — сказал Жаров.

По его словам, Twitter уже обещал Роскомнадзору, что во второй половине 2018 года локализует данные российских пользователей на территории России. Жаров уточнил, что эти письма станут «началом проверки» компаний.

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«Мы их инструментарно никогда не проверяем, то есть приходим и спрашиваем у владельца серверных мощностей, есть ли договор с Twitter. Дальше уже не наша работа начинается. Дальше те, кто занимается оперативно-разыскной деятельностью, если они считают, что персональные данные утекают, не локализованы и т.д. Поэтому это, по сути дела, начало проверки будет», — объяснил глава Роскомнадзора.

Напомним, в конце сентября 2017 года, Жаров заявил, что ведомство готово заблокировать Facebook в 2018 году, если компания не выполнит закон о локализации персональных данных. О планах предоставить необходимые данные россиян к середине 2018 года ранее заявлял Twitter. Перенести данные уже согласились eBay, PayPal, AliExpress, Samsung, Lenovo, Uber, Citybank, Booking.com.