СК отчитался о предоставлении защиты для приемной дочери карельского историка Юрия Дмитриева

Следственный комитет (СК) по Карелии сообщил о предоставлении защиты приемной дочери главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Об этом ТАСС рассказал старший помощник руководителя ведомства Виталий Коновалов.

«Было обращение. Приняты соответствующие меры, направленные на обеспечение безопасности потерпевшей и ее близких родственников», — отметил он. Другие подробности Коновалов не сообщил.

Обращение о предоставлении защиты для дочери Дмитриева подал детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев. Это произошло после того, как неизвестный пытался сфотографировать девочку и взять комментарий по уголовному делу ее приемного отца.

Карельского историка Юрия Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии (п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК). Ему инкриминируют девять фотографий, обнаруженных в компьютере, на которых его приемная дочь изображена без одежды. Историк утверждал, что фотографировал болезненную девочку обнаженной для контроля ее развития и отчета перед опекой.

В апреле Петрозаводский суд оправдал Дмитриева, а в июне решение было отменено Верховным судом Карелии. На заседании прокуратура представила результаты нового психологического обследования девочки, о котором Дмитриев и его адвокат не знали. Дело отправили на доследование в связи с «вновь открывшимися обстоятельствами». 23 июля Верховный суд Карелии оставил историка под арестом.