Еврокомиссия начала антимонопольное расследование возможного сговора BMW, Daimler и Volkswagen

Европейская комиссия начала расследование возможного нарушения немецкими автоконцернами BMW, Daimler и VW (Volkswagen, Audi и Porsche) антимонопольного законодательства в сфере разработок и применения технологий по ограничению вредных выбросов.

«Если факт сговора подтвердится, это означает, что компании лишали потребителей возможности покупать менее загрязняющие атмосферу автомобили, хотя у производителей имелся доступ к соответствующим технологиям», — сообщила комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

В данный момент у Еврокомиссии нет доказательств того, что компании обсуждали вопрос использования технологий, позволяющих занижать показатели вредных выбросов. В ходе расследования предлагается установить, ограничивали ли компании производство систем нейтрализации оксидов азота (Selective Catalytic Reduction) и фильтров твердых частиц для бензиновых двигателей (Otto particle filter).

В 2015 году Volkswagen оказался в центре скандала, который получил название «дизельгейт». Компания призналась в установке оборудования, которое занижало реальный уровень выхлопных газов.