Илон Маск выбрал для полета на Луну японского миллиардера

Японский миллиардер, основатель интернет-сайта Zozo Юсака Маэдзав первым полетит вокруг Луны на ракете от SpaceX. Об этом говорится в твиттере компании.

Маэдзав не стал называть цену за путешествие, но рассказал, что уже сделал предоплату. Маск уточнил для того, чтобы стать первым космическим туристом, необходимо было заплатить «значительную» сумму денег. Часть этих денег пойдет на разработку ракеты Big Falcon Rocket, которая и должна доставить первого туриста в космос.

Миллиардер позвал с собой Маска, однако бизнесмен сказал, что не уверен в этом, но допустил возможность полета. Кроме того, Маэдзав собирается пригласить восемь художников из разных государств.

Согласно намеченному плану, космический корабль попадет на орбиту Луны при помощи ракеты-носитель Big Falcon Rocket, и это должно произойти в 2023 году. СМИ утверждают, что стоимость ракеты может доходить до пяти млрд долларов.

В компании добавили, что за всю историю только 24 человека были на Луне. Причем после миссии «Аполлон-17» в 1972 году, когда американцы в шестой раз высадились на спутник Земли, там больше никого не было.

О планах отправить «космических туристов» на Луну SpaceX заявила в начале 2017 года. Первый полет длиной в неделю сначала планировали совершить в конце 2018 года, а затем стало известно, что запуск отложат как минимум до середины 2019 года.