Израиль возложил ответственность за инцидент с российским Ил-20 на Сирию, Иран и «Хезболлу»

Израиль считает, что в катастрофе с российским военным самолетом Ил-20 виноваты Сирия, Иран и «Хезболла». Об этом сообщило агентство Интерфакс.

В Израиле утверждают, что сирийские ПВО вели «беспорядочный» огонь и не проверяли, есть ли в воздухе российские самолеты. А когда израильские самолеты уже были в воздушном пространстве своей страны, сирийцы сбили российский самолет.

«Ночью истребители ВВС Израиля бомбили объект сирийских вооруженных сил, где осуществлялось производство точного и смертоносного оружия, которое должно было быть передано от имени Ирана движению „Хезболлах“ в Ливане», — говорится в объяснении.

Представитель страны заявил, что военные предупреждали Россию о готовящимся полете. Израиль скорбит о погибших росиянах и готов предоставить информацию для расследования.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что Ил-20 был сбит сирийскими ПВО, однако под удар его подставили израильские летчики, которые «прикрывались российским самолетом».

Напомним, накануне сирийские ПВО частично отразили ракетный удар по территории страны. По словам Конашенкова, его совершили четыре самолета F-16 ВВС Израиля.

Тогда же Минобороны России сообщило о том, что в 35 километрах от побережья Сирии пропал российский самолет Ил-20 с 15 военными на борту. CNN со ссылкой на американских чиновников утверждал, что самолет был сбит во время зенитного огня, который в ответ на действия Израиля открыли сирийские войска.

Конашенков отметил, что Израиль не предупреждал Россию о готовящихся ударах по Сирии, и уведомление по «горячей линии», по его словам, поступило менее чем за минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону.