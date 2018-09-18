Минобрнауки предложило разрешить людям с ВИЧ-инфекцией усыновлять живущих с ними детей

Министерство науки и высшего образования России предложило разрешить людям, зараженным ВИЧ-инфекцией или гепатитом С, усыновлять детей, если они длительное время проживают вместе. Соответствующие поправки предлагается внести в ст. 127 Семейного кодекса.

В законопроекте предусматривается, что решение об усыновлении ребенка будет принимать суд с учетом ряда обстоятельств, в том числе, если у ребенка, проживающего с ВИЧ-инфицированными лицами, сложились с ними семейные отношения.

Ранее Конституционный суд России признал незаконным запрет на усыновление детей людьми с ВИЧ-инфекцией. Суд посчитал, что приоритетом в этом вопросе должны быть «наилучшее обеспечение интересов ребенка и его потребность в любви».

Причиной такого решения стала жалоба семейной пары из Подмосковья. Гражданка Р. С. была заражена ВИЧ-инфекцией и гепатитом С, находясь на лечении в медучреждении, поэтому своего ребенка она родить не могла. Биологической матерью стала родная сестра заявительницы, которая впоследствии отказалась от родительских прав. Ребенок проживает в семье с 2015 года.

В 2017 году суд отказал паре взять его под опеку, сославшись на заболевание, препятствующее усыновлению (среди них — ВИЧ, онкологические заболевания, туберкулез, наркомания, психические расстройства и другие).