Walmart отказалась от продажи одежды с символикой СССР после критики в Латвии, Литве и Эстонии

Американская торговая сеть Walmart пообещала убрать из продажи одежду с советской символикой после критики евродепутатов от Литвы, Латвии и Эстонии.

Ответ от руководства компании получила депутат Европейского парламента от Латвии Инесе Вайдере. В опубликованном документе говорится, что Walmart убрал товары с советской символикой с сайта, а в обычных магазинах они никогда не продавались.

По словам Вайдере, символика Советского Союза «оскорбляет миллионы людей, пострадавших от репрессий этого режима».

Ранее депутат направила письмо с просьбой изъять из продажи одежду с советской символикой в Adidas. Компания выпустила коллекцию к Чемпионату мира в России, напоминающую футбольной форму. На мужских и женских футболках была надпись USSR.

В Латвии и Литве запрещено использовать советскую символику на публичных мероприятиях. В Эстонии подобного запрета нет. В 2015 году пропаганда символики СССР и КПСС оказалась под запретом на Украине.