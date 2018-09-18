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Новоизбранный мэр Якутска распорядилась продать дорогостоящие автомобили

Политика

 

Победившая на прошедших выборах мэра Якутска Сардана Авксентьева распорядилась продать автомобили представительского класса, которые находятся на балансе муниципальных учреждений и предприятий. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

Авксентьева поручила составить полный список таких автомобилей и оценить, а продать их нужно на торгах до 22 октября «в целях наиболее эффективного использования городского имущества».

Идею о продаже машин она озвучивала во время предвыборной кампании. Авксентьева была кандидатом от «Партии возрождения России». До этого она работала директором ПКК «Аэроторгсервис».

Напомним, 9 сентября состоялся единый день голосования. В 22 регионах страны проходили выборы губернаторов (еще в четырех глава избирался голосованием в парламенте), в 16 — новых составов местных заксобраний. «Единая Россия» проиграла парламентские выборы в трех регионах страны — в Хакасии, Иркутской и Ульяновской областях.

О результатам выборов в заксобрания с 14 до 13 уменьшилось число партий, которые могут принимать участие в выборах в Госдуму без сбора подписей избирателей. Квоты не подтвердили ПАРНАС, «Гражданская сила» и «Гражданская платформа», в то время как их получили Партия пенсионеров (в Забайкальском крае) и Коммунистическая партия социальной справедливости (во Владимирской области).

В четырех российских городах, Хабаровске, Абакане, Якутске и Томске, проходили выборы мэров

Теги:
mp, мэр, якутия
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