Путин назвал крушение Ил-20 в Сирии «цепью трагических случайных обстоятельств»

Президент России Владимир Путин назвал крушение самолета Ил-20 в Сирии «цепью трагических случайных обстоятельств», цитирует его слова РИА Новости.

По словам главы государства, инцидент нельзя сравнивать со сбитым турецкими военными истребителем Су-24. «Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш», — заявил Путин.

В качестве ответных действий после крушения самолета президент пообещал усилить меры безопасности российских военных и объектов в Сирии, которые «заметят все».

Как сообщает Министерство обороны России, Ил-20 пропал с радаров 17 сентября во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия около 23:00 в 35 километрах от побережья Сирии. На борту находились 15 военнослужащих, все они погибли.

По версии России, Ил-20 сбили сирийскими ПВО, однако под удар его подставили израильские летчики, которые «прикрывались российским самолетом». Израиль возложил вину в крушении воздушного судна на Сирию, Иран и ливанскую группировку «Хезболла».