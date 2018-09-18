Китай ввел таможенные пошлины на товары из США

Китай увеличил таможенные пошлины на 5% и 10% на товары из США на общую сумму 60 млрд долларов с 24 сентября. Об этом говорится на сайте Минфина республики.

Пошлины коснуться около 5,6 тысяч товаров. Китай также подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за решения правительства США ввести пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новых 10%-х пошлинах на товары из Китая в объеме 200 млрд долларов. Они вступят в силу с 24 сентября, а с начала 2019 года они вовсе повысятся до 25%.

Вашингтон предупредил, что если Китай введет ответные меры для защиты своих интересов, США введут дополнительные пошлины на другие китайские товары, поставки которых оцениваются в 267 миллиардов.

При этом было сделано исключение для 300 товаров — Bluetooth-устройств, велосипедных шлемов, высоких стульчиков для кормления детей, а также умные часы (об этом власти просила Apple — новые пошлины, по их словам, больше всего ударили бы по ним).

Напомним, в июне Дональд Трамп распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму 50 млрд долларов. В ответ Пекин ввел аналогичную пошлину на 659 американских товаров. При этом ответить на новые пошлины зеркально Китай уже не сможет — импорт американских товаров гораздо меньше.