Путин выполнил просьбу Кадырова по передаче Чечне нефтяной компании

Президент России Владимир Путин передал в собственность Чеченской Республике 100% акций ОАО «Чеченнефтехимпром» (ЧНХП). О передаче компании глава региона Рамзан Кадыров просил президента в 2015 году.

Как говорится в документе, ранее предприятие находилось в федеральной собственности. Его передают в распоряжение региона в «целях развития промышленного производства в Чеченской Республике и повышения эффективности использования имущества» ЧНХП.

«Чеченнефтехимпром» на правах аренды использовала нефтяная компания «Роснефть» Игоря Сечина. Как писали «Ведомости», в собственности у предприятии находились 1000 нефтяных скважин, среди которы около 270 — действующие, четыре действующие нефтебазы, восемь нефтепарков, более 500 км нефте- и газопроводов.

В 2015 году Кадыров просил Путина передать республике предприятие, поскольку его «значительный потенциал» (земельный ресурсы и инфраструктура), не связанный с нефтепереработкой, не используется. По его словам, передача ЧНХП Чечне не наносила ущерба интересам «Роснефти».

Последняя позднее предлагала властям республики выкупить контрольный пакет акций «Грознефтегаза» (дочерней компании «Роснефти» — ред.) за 12,5 миллиарда рублей. Однако сделка так и не состоялась, поскольку, как сообщил РБК, «Роснефть» продолжила работу в республике и не стала продавать свои активы.