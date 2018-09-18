На Урале Центр «Э» не нашел экстремизма в призывах принудительно лечить и избивать геев

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области отказался защищать представителей ЛГБТ по статье о борьбе с экстремизмом (ст. 282 УК), сообщает Znak.com.

«О каких-либо конфликтных ситуациях, ситуациях противоборства между представителями национальных, расовых или религиозных групп в тексте речь не идет, а также не говорится о необходимости или желательности совершения каких-либо действий в отношении них», — сказано в ответе из Центра «Э».

В связи с этим полиция не усмотрела в действиях людей, разместивших комментариий, признаки экстремизма. Znak.com считает, что полиция отказалась рассматривать заявление, поскольку представители ЛГБТ не являются социальной группы.

Заявление в полицию написала юрист Ресурсного центра ЛГБТ в Свердловской области Анна Плюснина. Она просила проверить на экстремизм оскорбительные сообщения, которые появились под статьями на различных новостных сайтах.

В них, по словам правозащитницы, содержались призывы принудительно лечить и избивать геев. Плюснина отмечала, что не хочет возбуждения уголовных дел за публикации в социальных сетях. Ее цель — добиться удаления комментариев.

Ранее в Омской области завели уголовное дело на феминистку Любовь Калугину из-за публикаций во «ВКонтакте», которая, по версии следствия, возбуждает ненависть к мужчинами. «По сути, ей вменяют оскорбление и разжигание ненависти к группе „мужчины“, но, по логике МВД и СК, мужчины и женщины также не относятся к социальным группам, которые перечислены в статье, на которую они ссылаются: национальность, раса или религия», — отметила Плюснина.