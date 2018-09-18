СК не стал требовать ареста двух сотрудников ФСО по делу о хищении в резиденции Путина

Следователи не стали просить суд арестовать бывшего руководителя службы инженерно-технического обеспечения ФСО в отставке Игоря Васильева и начальника отдела инженерно-технического обеспечения полковник Дмитрия Улитина, которые проходят по уголовному делу о хищении около 1,5 млрд рублей во время строительств объектов на территории резиденции главы государства. Об этом сообщило РБК.

Как отмечает издание, такая информация стала известна во время заседания суда по продлению ареста другому фигуранту дела, бывшему директору унитарного предприятия «Атэкс» Андрею Каминову.

Следователь настаивал, что Каминову нужно продлить арест, так как у обвиняемого есть значительные финансовые ресурсы, связи, да и «особая сложность» расследования предполагает это.

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Сторона защиты выступила против такого заявления. «Из обвинения следует, что похищены средства Федеральной службы охраны, которые были вверены двум сотрудникам ФСО. Они обвиняемые, но находятся на свободе. При этом с ними не заключено досудебное соглашение, они в полной мере не признают вину», — сказал адвокат Руслан Коблев.

«У нас по делу проходят два сотрудника ФСО, один действующий и один в отставке. У одного подписка, у второго обязательство о явке. В этой связи смешно говорить, что мне нужно продлить арест, потому что у меня есть связи в силовых структурах», — заявил Каминов.

В результате Мосгорсуд принял решение продлить арест Каминову. При этом еще двоим обвиняемым по этому делу, которые признали вину и заключили сделку со следствием, бывшему замдиректора «Атэкса» Станиславу Кюнере и экс-руководителю компании «Стройфасад» Дмитрию Торчинскому изменили меру пресечения на домашний арест.

Напомним, по информации в СМИ, в декабре 2012 года ФСО заключила с ФГУП «Атэкс» контракт стоимостью более 5,6 млрд рублей на строительство в Ново-Огарево резиденции главы государства. В качестве субподрядчиков были привлечены фирмы «Стройфасад», связанная с «Балтстроем», и «Стройкомплект». Причем работа над объектом должна была завершиться в ноябре 2014 года, чего сделано не было.

Уголовное дело возбудили 21 марта 2017. Оно было выделено из материалов дела о контрабанде элитного алкоголя в отношении петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко. Само дело о хищении получило гриф «совершенно секретно».

По делу также проходят предприниматели Сергей Литвинов и Сергей Перевалов, которые находятся под арестом. Еще один предприниматель Александр Родионов признал свою вину.