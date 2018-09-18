Суд признал законной блокировку Роскомнадзором прокси-сервиса за доступ к Telegram

Арбитражный суд Москвы отклонил иск владельца бесплатного прокси-сервиса TgVPN Владислава Здольникова к Роскомнадзору, который заблокировал часть IP-адресов с целью ограничить работу мессенджера Telegram на территории России. Об этом Интерфаксу сообщил юрист организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян.

По его словам, судебный процесс прошел с грубыми нарушениями процессуального кодекса. Судья удалился в совещательную комнату, пропустив прение сторон. «А через десять минут уже огласил решение об отказе в удовлетворении наших требований», — рассказал Дарбинян.

Здольников просил суд признать действия Роскомнадзора незаконными и исключить прокси-сервис из реестра запрещенных ресурсов. По словам Дарбиняна, ведомство обнаружило на адресах TgVPN информацию о призывах к экстремизму и пропаганду запрещенных в России террористических организаций. На сайте прокси-сервиса такой информации нет, утверждает защита.

Прокси-сервис TgVPN появился около года назад, однако востребованным стал после того, как Telegram отказался передать ключи для дешифровки переписки пользователей по требованию Федеральной службы безопасности России. 16 апреля Роскомнадзор начал ограничивать работу мессенджера. В тот же день владельцы TgVPN получили уведомление о блокировке серверов прокси и VPN.