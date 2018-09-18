В Ярославле суд продлил меры пресечения фигурантам дела о пытках в ИК-1

Заволжский районный суд Ярославля продлил меры пресечения фигурантам дела о пытках в исправительной колонии №1, сообщает ТАСС.

Суд оставил в СИЗО до 20 декабря младшего инспектора отдела безопасности ИК-1 Алексея Бровкина, младшего инспектора второй категории группы надзора отдела безопасности ИК-1 Руслана Цветкова, замначальника отдела безопасности ИК-8 Сардора Зиябова и начальника цеха ИК-8 Дмитрия Никитенко.

Под домашним арестом до 20 декабря также останется заместитель начальника ИК-1 Иван Калашников, который сейчас проходит курс лечения.

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Калашникову и Бровкину мера пресечения была избрана 25 июля — после опубликования первого свидетельства (18+) пыток над заключенным Евгением Макаровым в ИК-1. Цветков был задержан и арестован через несколько дней после этого, 28 июля.

Зиябов и Никитенко были арестованы 29 августа после публикации новых записей с видеорегистраторов сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), попавших в распоряжение фонда «Общественный вердикт». На видеозаписи сотрудники колонии заставляют заключенных бегать по коридору и бьют их руками и дубинками. Следствие установило, что инцидент произошел в ноябре 2016 года.

Следственный комитет (СК) России по факту обоих инцидентов возбудил уголовные дела о превышении должностных полномочий. Их объединили в одно производство.