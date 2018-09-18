Украина выдвинула Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира
Верховная рада выдвинула украинского режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира. Соответствующее решение было одобрено большинством народных депутатов, сообщает УНИАН.
Олег Сенцов, «рискуя собственной жизнью, демонстрирует пример мужественного, ненасильственного сопротивления в борьбе за базовые права и свободы человека», говорится в обращении украинского парламента, которое будет направлено в Норвежский Нобелевский комитет.
Право выдвигать кандидатуры на премию имеют члены Норвежского Нобелевского комитета, члены национальных парламентов и правительств, ректоры и профессора престижных вузов, главы исследовательских институтов по проблемам мира и международных отношений, а также обладатели премии.
Так, на Нобелевскую премию мира выдвинул Сенцова бывший президент Польши Лех Валенса, который стал ее обладателем в 1983 году. Украинского режиссера также выдвинули на премию имени академика Андрея Сахарова «За свободу мысли», которая вручается за вклад в борьбу за права человека.
В 2015 году Сенцов был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 14 мая режиссер объявил голодовку в поддержку украинских политзаключенных в России. Сенцов голодает уже 128 дней. За его освобождение выступили многие правозащитники и деятели культуры.