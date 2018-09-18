Путин назначил Павла Крашенинникова главой совета по совершенствованию гражданского права

Председатель законодательного комитета Госдумы Павел Крашенинников возглавит совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Соответствующий приказ президента Владимира Путина был опубликован официальном интернет-портале правовой информации.

В новый состав совета также вошли ректор Московской государственной юридической академии Виктор Блажеев и научный руководитель Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева Александр Маковский.

До Крашенинникова комиссию возглавлял Вениамин Яковлев — с 1992 года председатель Высшего арбитражного суда и советник президента с 2005 года до смерти в июле 2018 года.

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Павел Крашенинников — профессор и доктор юридических наук, министр юстиции с 1998 по 1999 годы, депутат Государственной Думы III-VII созывов от партии «Единая Россия».