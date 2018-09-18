Постпред Сирии в ООН: члены экипажа Ил-20 «стали мучениками в результате израильской агрессии»

Постоянный представитель Сирийской Арабской республикии при ООН Башар Джаафари выразил глубокие соболезнования России в связи с гибелью экипажа сбитого сирийскими ПВО Ил-20, сообщает РИА Новости.

«Вчера они (прим. — члены экипажа) стали мучениками в результате израильской агрессии на сирийский город Латакию, — приводит РИА слова Джаафари. — Российские мученики в Сирии — это мученики Сирии, с одной с нами кровью, одним врагом, одной победой — против одного терроризма».

Напомним, Минобороны России также возложило отвественность за сбитый зенитным огнем сирийских правительственных сил Ил-20 на Израиль.

По словам спикера министерства Игоря Конашенкова, самолет «подставили под удар» израильские летчики, которые «прикрывались российским самолетом», поскольку самолеты-истребители были менее заметны на радаре, чем крупный разведчик.

Конашенков отмечал, что Израиль не предупреждал Россию о готовящихся ударах по Сирии, и уведомление по «горячей линии», по его словам, поступило менее чем за минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону.

Израиль в свою очередь возложил вину в крушении воздушного судна на Сирию, Иран и ливанскую группировку «Хезболла».

Обломки самолета обнаружили в 27 километрах западнее от населенного пункта Баниас в сирийской провинции Латакия. Ил-20, как сообщало Минобороны, пропал с радаров 17 сентября во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия около 23:00 в 35 километрах от побережья Сирии. На борту находились 15 военнослужащих, все они погибли.